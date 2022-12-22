Республиканцы оказались не готовы гарантировать Украине дальнейшую поддержку — Politico

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США была «с овациями» встречена американскими законодателями, однако ряд представителей Республиканской партии, включая тех, кто вскоре может занять ключевые позиции, оказались не готовы пообещать дальнейшее бесперебойное финансирование. Об этом в среду сообщила газета «Политико».

«Очевидно, нас беспокоит, куда именно уходят средства. Любые деньги налогоплательщиков, которые идут на что-либо внутри страны или за границу, должны тщательно отслеживаться», — сказал изданию один из лидеров республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скэлис.

Наиболее консервативные члены партии «не скрывали своего скептицизма» в отношении будущей поддержки Киева, отмечает газета, напоминая позицию республиканца Мэтта Гетца, который отказался «менять свою точку зрения» по этому вопросу даже после выступления украинского лидера. «Президент Зеленский заслуживает высокой оценки за то, что ставит свою страну на первое место. Но американские политики потакают его просьбам и не хотят делать то же самое в отношении США. Он не смог поменять моей позиции в вопросе прекращения поддержки Украины и необходимости изучить махинации в уже перечисленных средствах», — написал Гетц на своей странице в «Твиттере».

«Мы должны сосредоточиться на попытках сдерживать, а не развивать войну. А это [гарантии поддержки] посылает сигнал о том, что мы вроде как и не против активизации военных действий. Полагаю, нам необходимо посылать иные сигналы», — цитирует «Политико» заявление члена Палаты представителей Уоррена Дэвидсона, сделанное им перед выступлением Зеленского. Республиканец добавил, что поддержал бы назначение генерального инспектора, чтобы выяснить, куда ушли деньги, которые США уже выделили Украине.