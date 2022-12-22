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НОВОСТИ

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

16:00 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг сообщили журналистам в военном ведомстве.

«Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», — говорится в сообщении Минобороны России.

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