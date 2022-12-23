Два человека погибли в ходе стрельбы в Париже
15:12 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли в результате стрельбы, устроенной в пятницу во французской столице. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
По его данным, еще двое находятся в тяжелом состоянии. 60-летний стрелок, открывший огонь близ курдского культурного центра на улице Энгиен в 10-м округе Парижа, задержан. Его мотивы выясняет полиция.
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