Два человека погибли в ходе стрельбы в Париже

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли в результате стрельбы, устроенной в пятницу во французской столице. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

По его данным, еще двое находятся в тяжелом состоянии. 60-летний стрелок, открывший огонь близ курдского культурного центра на улице Энгиен в 10-м округе Парижа, задержан. Его мотивы выясняет полиция.