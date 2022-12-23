Проезд по эскалаторной галерее на Воробьевых горах по решению мэра будет бесплатным

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В Москве открылся горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Он состоит из лыжного трамплина К-40 (К-20), кресельной канатной дороги и трех трасс, протяженность одной из которых более 300 м. Завершено обустройство пункта проката и хранения горнолыжного инвентаря, раздевалок и тренерских, помещений Московской горнолыжной академии и детской горнолыжной школы «Новая лига». «Огромная работа, инженерная работа, многолетняя работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны, два трамплина, третий еще достраивается, - заявил на церемонии открытия мэр столицы Сергей Собянин. - Я думаю, что в ближайшее время можно уже будет проводить соревнования здесь».

По словам градоначальника, в спортивном кластере есть все необходимые условия для спортсменов, как сноубордистов, так и лыжников.

Также мэром Москвы была открыта эскалаторная галерея на Воробьевых горах, которую восстановили после нескольких десятилетий простоя. Проезд по эскалаторной галерее, по решению мэра, будет бесплатным. Нижний вестибюль эскалаторной галереи расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции «Воробьевы горы», верхний вестибюль выходит к улице Косыгина. В нижнем вестибюле сейчас действует выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных достопримечательностям мегаполиса. Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что при восстановлении галереи использовали отечественные технологии и материалы.

На Воробьевых горах также планируется завершить восстановление большого лыжного трамплина К-75. Также будет создана Аллея спортивной славы и выполнено дополнительное благоустройство Воробьевской набережной.