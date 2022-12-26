0
0
94
НОВОСТИ

Численность военнослужащих спецподразделений ВС Сербии увеличится втрое в 2023 году

16:32 26.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что число военнослужащих специальных подразделений Вооруженных сил Сербии будет увеличено в 2023 году с 1,5 тыс. до 5 тыс.

«Я хочу сообщить общественности Сербии, и не только Сербии, что прошлой ночью генерал [Милан] Мойсилович, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии, и я получили указание от президента республики [Александара Вучича] как от верховного главнокомандующего ВС Сербии увеличить к концу 2023 года количество военнослужащих специальных подразделений в вооруженных силах Сербии, то есть тех, кто будет проходить специальную подготовку в вооруженных силах Сербии, с 1500 до 5000», — приводятся слова Вучевича в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства. Он уточнил, что 5 тыс. специально подготовленных военнослужащих станут «сильнейшим кулаком, который разнесет вдребезги неприятельские намерения и цели тех, кто не любит нашу страну и хочет причинить вред нашему народу и нашим гражданам».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 26.12.2022
Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков» - NYT
0
24
17:00 26.12.2022
На Украине прибыль банков за 10 месяцев сократилась более чем в пять раз — СМИ
0
49
16:12 26.12.2022
Путин отметил готовность стран СНГ сотрудничать, несмотря на растущие разногласия
0
156
16:00 26.12.2022
Количество автоаварий и погибших в ДТП значительно сократилось с 2019 года — Хуснуллин
0
150
15:32 26.12.2022
МИД Ирана пригрозил Украине последствиями после призывов к уничтожению производства оружия
0
179
15:12 26.12.2022
МВД РФ объявило в розыск журналиста издания Bellingcat Христо Грозева
0
210
15:00 26.12.2022
Более половины немцев считают, что Украина должна начать мирные переговоры с РФ — опрос
0
232
14:58 26.12.2022
Мэр Собянин заявил о планах открыть в будущем году МЦД-3 и МЦД-4
0
246
14:32 26.12.2022
Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
0
266
14:12 26.12.2022
Эпоха «ломки» США государственных строев других стран пришла к концу — МИД РФ
0
270

Возврат к списку