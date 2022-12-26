Численность военнослужащих спецподразделений ВС Сербии увеличится втрое в 2023 году

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что число военнослужащих специальных подразделений Вооруженных сил Сербии будет увеличено в 2023 году с 1,5 тыс. до 5 тыс.

«Я хочу сообщить общественности Сербии, и не только Сербии, что прошлой ночью генерал [Милан] Мойсилович, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии, и я получили указание от президента республики [Александара Вучича] как от верховного главнокомандующего ВС Сербии увеличить к концу 2023 года количество военнослужащих специальных подразделений в вооруженных силах Сербии, то есть тех, кто будет проходить специальную подготовку в вооруженных силах Сербии, с 1500 до 5000», — приводятся слова Вучевича в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства. Он уточнил, что 5 тыс. специально подготовленных военнослужащих станут «сильнейшим кулаком, который разнесет вдребезги неприятельские намерения и цели тех, кто не любит нашу страну и хочет причинить вред нашему народу и нашим гражданам».