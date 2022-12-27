«Тройку» можно купить в 77 офисах Сбера в Московской области

17:40

В Московской области стало больше точек продаж транспортной карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья и столицы. Теперь карту можно приобрести в 77 офисах Сбера в Волоколамске, Дмитрове, Дубне, Звенигороде, Кашире, Клину, Коломне, Красноармейске, Кубинке, Можайске, Наро-Фоминске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Подольске, Рузе, Сергиеве Посаде, Серпухове, Чехове и Шатуре (полный список отделений).

Напомним, что компания СберТройка запустила возможность оплаты картой «Тройка» в Московской области в феврале 2021 года. Весной 2022-го «Тройку» начали принимать на всех маршрутах во всем городском транспорте региона. В области этой картой уже оплачено 26 млн поездок.

Единая билетная система СберТройка, которая позволяет оплачивать проезд банковской либо транспортной картой, действует в 24 регионах страны от Республики Карелия до Хабаровского края. Причем проезд по «Тройке» зачастую дешевле, чем по банковской карте. Например, в Туле один билет на автобус по транспортной карте обойдётся в 19 руб., а по банковской – в 21 руб. В Московской области благодаря «Тройке» пассажиры экономят на поездках до 5000 руб. в год.

Владельцы «Тройки» автоматически подключены к системе лояльности «Город» (запущена в Москве и Туле): чем чаще они оплачивают покупки в магазинах-партнерах, тем больше бонусов могут потратить на проезд. Чтобы получить бонусы – до 30% от офлайн-покупки и до 50% от онлайн-покупки, – нужно показать карту на кассе или ввести ее номер на сайте онлайн-магазина. Один бонус равен одному рублю.

Кроме того, система СберТройка поддерживает технологию Social ID. С ней льготным категориям пассажиров не нужно каждый раз показывать свое удостоверение – достаточно оплатить проезд картой «Мир». Получить ее можно в любом отделении Сбера.

«Сбер активно развивает современные сервисы в одном из самых важных социальных направлений – транспортной сфере. Билетная система СберТройки – удобный продукт, объединяющий классическую банковскую карту и инструмент для оплаты проезда в общественном транспорте, – отметил Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка. – Уверен, возможность приобретения транспортных карт в ближайшем отделении банка сделает жизнь всех жителей Подмосковья комфортнее, а технологичные сервисы Сбера – еще ближе».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать билетную систему за пределами столицы. Москва и Московская область — единый с точки зрения транспорта регион, поэтому карта «Тройка» удобна большинству жителей, – рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта. – Мы также работаем над расширением числа точек продаж. Теперь карты можно приобрести в 77 отделениях Сбера. Спасибо коллегам из Сбера и правительству Московской области за участие в развитии единой билетной системы».

СберТройка – совместная IT-компания Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области. Билетная система СберТройка уже работает в 24 регионах России. Теперь, приезжая в другой город, не нужно обращаться в кассу и стоять в очереди – оплатить проезд можно единым билетом.