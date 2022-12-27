Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при вузах

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках — Мордовии, Чечне и Марий Эл.