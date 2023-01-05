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НОВОСТИ

Министр обороны РФ отдал распоряжение о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов

20:00 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве в четверг.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — заявили в ведомстве.

Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все вовлеченные в конфликт стороны прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах России, на территории которых ведутся боевые действия.

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