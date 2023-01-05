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В зоне СВО Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 режим прекращения огня

18:23 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщила в четверг пресс-служба Кремля со ссылкой на указание главы государства.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в тексте документа, который передает пресс-служба.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — также говорится в указании.


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