В зоне СВО Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 режим прекращения огня
18:23 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в тексте документа, который передает пресс-служба.
«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — также говорится в указании.
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