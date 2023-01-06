В Эгейском море едва не произошел конфликт между греческим и турецким боевыми катерами

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана Турции пресекла попытку преследования греческим катером береговой охраны турецких рыболовецких судов в Эгейском море. Как сообщило в четверг вечером Командование береговой охраны МВД Турции, катера обменялись предупредительными выстрелами в воздух.

Инцидент произошел ночью 5 января в районе мыса Текагач недалеко от уезда Дидим провинции Айдын. «После получения информации о том, что рыболовецкие суда под турецким флагом недалеко от мыса Текагач подверглись преследованию греческой береговой охраны, прибывшей в этот район, к месту происшествия был немедленно отправлен катер береговой охраны Турции. Подразделение береговой охраны Греции было выдворено оттуда, а турецкие рыболовецкие суда смогли продолжить свой промысел», — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что в процессе выдворения из региона «греческий катер открыл огонь в воздух, турецкий катер береговой охраны ответил тем же и тоже произвел выстрелы в воздух».