На торги аукциона Sotheby's выставлено платье леди Дианы

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вечернее платье, принадлежавшее леди Диане, принцессе Уэлськой (1961-1997), выставлено на торги Sotheby's («Сотбис») в Нью-Йорке, сообщила в пятницу пресс-служба аукционного дома.



Созданное в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном платье из бархата темно-баклажанового цвета было продано на аукционе Christie's («Кристис») за месяц до гибели Дианы в 1997 году. На торги в этот раз платье предоставляется из частной коллекции.



Отмечается, что Эдельштейн создавал наряды для Дианы с 1982 по 1993 год. Выставленное на аукцион платье оценивается экспертами в 80-120 тыс. долларов, торги пройдут 23 января.



