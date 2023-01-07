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На торги аукциона Sotheby's выставлено платье леди Дианы

09:30 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вечернее платье, принадлежавшее леди Диане, принцессе Уэлськой (1961-1997), выставлено на торги Sotheby's («Сотбис») в Нью-Йорке, сообщила в пятницу пресс-служба аукционного дома.

Созданное в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном платье из бархата темно-баклажанового цвета было продано на аукционе Christie's («Кристис») за месяц до гибели Дианы в 1997 году. На торги в этот раз платье предоставляется из частной коллекции.

Отмечается, что Эдельштейн создавал наряды для Дианы с 1982 по 1993 год. Выставленное на аукцион платье оценивается экспертами в 80-120 тыс. долларов, торги пройдут 23 января.

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