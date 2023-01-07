В годовщину штурма Байден вручил медали защитникам Капитолия

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в пятницу по случаю второй годовщины штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера страны Дональда Трампа вручил Президентские медали за гражданские заслуги защитникам Конгресса.



«[Произошедшее 6 января 2021 года] подпитывалось ложью о [президентских] выборах 2020 года. Но в этот день два года назад наша демократия устояла, потому что мы <…> не дрогнули. <…> В этот день мы все чествуем выдающуюся группу американцев, которые воплощают в себе все лучшее из того, что было и есть до, во время и после 6 января 2021 года. Впервые за время своего президентства я вручаю Президентские медали за гражданские заслуги — одну из высших гражданских наград нашей страны», — сказал американский лидер во время торжественной церемонии в Белом доме.



