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НОВОСТИ

В годовщину штурма Байден вручил медали защитникам Капитолия

09:35 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в пятницу по случаю второй годовщины штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера страны Дональда Трампа вручил Президентские медали за гражданские заслуги защитникам Конгресса.

«[Произошедшее 6 января 2021 года] подпитывалось ложью о [президентских] выборах 2020 года. Но в этот день два года назад наша демократия устояла, потому что мы <…> не дрогнули. <…> В этот день мы все чествуем выдающуюся группу американцев, которые воплощают в себе все лучшее из того, что было и есть до, во время и после 6 января 2021 года. Впервые за время своего президентства я вручаю Президентские медали за гражданские заслуги — одну из высших гражданских наград нашей страны», — сказал американский лидер во время торжественной церемонии в Белом доме.

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