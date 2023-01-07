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Из-за морозов до 35 градусов в ЦФО объявлено штормовое предупреждение

09:40 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозы до 35 градусов ожидаются в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях в ближайшие дни. Объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», — сообщил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что ультраполярное вторжение обусловит аномально холодную погоду в ряде регионов России в ближайшие дни.

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