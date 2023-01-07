США оказывает давление на Рим, чтобы ускорить отправку Украине оружие - СМИ
10:55 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. Как напоминает издание, если Германия, США и Франция уже объявили об отправке бронетехники, то Италия еще не приняла новый, шестой, декрет об очередных поставках вооружений Киеву. Документ, который, как ожидается, должен быть принят в начале года, нуждается в дальнейшей подготовительной работе, указывает «Репубблика». Вашингтон настаивает на ее скорейшем завершении, отмечает газета.
По ее данным, в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками. Правительство во главе с Марио Драги хотело передать учебную батарею, над модернизацией которой ведется работа на протяжении нескольких месяцев, чтобы сделать ее пригодной для использования, пишет «Репубблика».
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