В Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит служба раскольнической ПЦУ - трансляция

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в субботу проводит рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проводила богослужения каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Трансляции размещают в своих телеграм-каналах украинские СМИ.



Как сообщает в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, на площади перед собором установили экран, на котором транслируется служба. По данным местных СМИ, там же дежурят наряды полиции, которые проверяют документы у желающих попасть на богослужение.



