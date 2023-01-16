Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную политику Киева

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание собеседника на деструктивную позицию, которую занял официальный Киев, отказывающийся от перемирия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам разговора.

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники», — говорится в сообщении Кремля. «Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», — отмечается там.