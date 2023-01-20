Полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры Украины — энергохолдинг
17:40 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 10% энергетической инфраструктуры Украины полностью уничтожено, еще 50% объектов повреждено. Об этом сообщило в пятницу издание «Клименко тайм» со ссылкой на исполнительного директора украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Он также заявил, что дефицит электроэнергии для населения в среднем составляет 50%.
В этой связи Сахарук назвал системы противовоздушной обороны необходимой составляющей для выживания украинской энергетики.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» регулярно сообщает о существенном дефиците в энергосистеме страны. 18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов.
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