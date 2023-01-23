Силы РФ на запорожском направлении продвинулись на полосе в десятки километров — Рогов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы на запорожском направлении продвинулись на полосе в десятки километров на глубину от сотен метров до восьми километров. Об этом в понедельник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВС РФ динамично развивают оперативный успех на запорожском направлении. Армией России сейчас вскрыты и продолжают вскрываться позиции боевиков ВСУ. На участке фронта в несколько десятков километров занята прежняя и формируется новая серая зона. Глубина продвижения русской армии составляет от нескольких сотен метров до восьми километров», — написал он в соцсети.

Рогов уточнил, что «взломаны первые эшелоны обороны ВСУ». Украинские силовики оставил свои позиции и переместились на вторую, третью линию обороны.