РФ рассмотрит заявки Эсватини по вопросам обеспечения безопасности страны — Лавров
17:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова рассматривать заявки Эсватини по любым вопросам, касающимся обеспечения безопасности этой страны. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эсватини Тхули Дладла.
«Мы договорились сегодня на встрече с военным руководством наращивать сотрудничество в сфере безопасности, у нас есть действующее межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве, действуют рабочие группы по военно-техническому сотрудничеству. Мы готовы рассматривать заявки со стороны наших эсватинских друзей по любым вопросам, которые необходимо решить для обеспечения безопасности этой страны», — сказал он.
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