Кредитная СберКарта признана лучшей в стране

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Сбер получил две премии Frank Credit Cards Award 2022 по итогам масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России, проведенного аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Кредитная СберКартапобедила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн – в номинации «Самое удобное мобильное приложение для держателей кредитных карт».

Специалисты проанализировали продуктовые линейки 24 банков, занимающих 97,4% рынка. Предметом исследования стали тарифы и условия по 209 кредитным картам. Были опрошены 2 тыс. активных пользователей кредитных карт и 20 экспертов рынка. Тайные покупатели оформили более 40 банковских продуктов.

«Клиенты продолжают выбирать Кредитную СберКарту за ее очевидные достоинства – понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный и прозрачный беспроцентный период (120 дней), повышенный кешбэк в виде бонусов СберСпасибо и кредитный лимит до 1 млн руб. – пояснил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. – Мы рады, что Frank RG в очередной раз высоко оценил наши карточные продукты: это говорит о том, что они пользуются признанием не только у клиентов, но и у экспертов».

До 8 февраля Сбер продолжает акцию, участники которой могут стать обладателями 50 тыс. руб. или суперприза – квартиры в Москве. Для этого необходимо оплатить кредитной картой Сбера минимум три покупки на сумму от 1 тыс. руб. в течение недели.

Управлять своей кредиткой удобно в СберБанк Онлайн. В приложении видна сумма задолженности, дата и сумма ближайшего обязательного платежа. Эксперты Frank RG особо отметили функциональность СберБанк Онлайн в вопросах информирования по кредитной карте и ее управления.

В сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом. При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения.