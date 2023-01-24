Чехия сейчас не может поставить Киеву танки Leopard 2, обещанные ФРГ — премьер

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 («Леопард-2») немецкого производства, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», подразумевающего, что восточноевропейские страны поставляют на Украину оружие советского производства и получают взамен технику из ФРГ. Об этом во вторник в интервью агентству ДПА заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Сейчас невозможно отправить „Леопарды“ дальше [Киеву], поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности», — сказал Фиала.