Стрелки «Часов Судного дня» переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрелки на символических «Часах Судного дня», впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи». Как заявила во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне президент этого издания Рейчел Бронсон, это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.

Бронсон отметила, что данное решение принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины. По ее словам, «вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».