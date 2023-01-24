Стрелки «Часов Судного дня» переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»
20:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стрелки на символических «Часах Судного дня», впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи». Как заявила во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне президент этого издания Рейчел Бронсон, это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.
Бронсон отметила, что данное решение принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины. По ее словам, «вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».
НОВОСТИ
- 20:40 24.01.2023
- Боевые действия показывают, что ПВО России — одна из лучших в мире, заявил Путин
- 19:20 24.01.2023
- Чехия сейчас не может поставить Киеву танки Leopard 2, обещанные ФРГ — премьер
- 18:40 24.01.2023
- Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию
- 18:00 24.01.2023
- В Грузии назвали позорной спекуляцией заявление посольства Украины о возможной эвакуации
- 17:32 24.01.2023
- РФ рассмотрит заявки Эсватини по вопросам обеспечения безопасности страны — Лавров
- 17:12 24.01.2023
- РФ жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, решившей понизить дипотношения — МИД
- 17:00 24.01.2023
- У погибших на берегу Каспия в Дагестане тюленей обнаружен птичий грипп
- 16:58 24.01.2023
- Кредитная СберКарта признана лучшей в стране
- 16:32 24.01.2023
- Двое пострадали после сброса взрывного устройства с БПЛА в Курской области — губернатор
- 16:12 24.01.2023
- Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников для ВС РФ в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать