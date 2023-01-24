ВСУ перебрасывают на запорожское направление любое подкрепление — Рогов

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные перебрасывают на запорожское направление любое подкрепление, противостояние усилилось. Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Противостояние на запорожской линии боевого соприкосновения усилилось. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского перебрасывает укрепления и усиления из всего, что только может собрать, причем часть собирается даже на направлении Донецкой Народной Республики», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее Рогов сообщал, что масштаб потерь группировки ВСУ на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями украинских вооруженных формирований в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, украинская армия предпринимает попытки усилить группировку, чтобы удержать запорожский фронт.