ВСУ перебрасывают на запорожское направление любое подкрепление — Рогов
21:20 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные перебрасывают на запорожское направление любое подкрепление, противостояние усилилось. Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Противостояние на запорожской линии боевого соприкосновения усилилось. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского перебрасывает укрепления и усиления из всего, что только может собрать, причем часть собирается даже на направлении Донецкой Народной Республики», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Ранее Рогов сообщал, что масштаб потерь группировки ВСУ на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями украинских вооруженных формирований в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, украинская армия предпринимает попытки усилить группировку, чтобы удержать запорожский фронт.
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