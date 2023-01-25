Страны НАТО июле могут поставить новую «амбициозную» цель по расходам на оборону — Столтенберг

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО в ходе летнего саммита в Вильнюсе могут поставить перед собой более «амбициозную» цель по расходам на оборону. Такое мнение выразил НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию «Вельт», опубликованном в среду.

«Исхожу из того, что на саммите НАТО, который пройдет в июле этого года в Вильнюсе, появится новая цель по расходам на оборону. Ее нужно обновить. Не могу точно сказать, о чем мы договоримся. Но исхожу из того, что речь будет идти о более амбициозной цели, чем раньше, потому что все видят, что мы должны инвестировать больше», — заявил Столтенберг.

Он выразил уверенность, что на встрече удастся прийти к соглашению.