Страны НАТО июле могут поставить новую «амбициозную» цель по расходам на оборону — Столтенберг
11:32 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО в ходе летнего саммита в Вильнюсе могут поставить перед собой более «амбициозную» цель по расходам на оборону. Такое мнение выразил НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию «Вельт», опубликованном в среду.
«Исхожу из того, что на саммите НАТО, который пройдет в июле этого года в Вильнюсе, появится новая цель по расходам на оборону. Ее нужно обновить. Не могу точно сказать, о чем мы договоримся. Но исхожу из того, что речь будет идти о более амбициозной цели, чем раньше, потому что все видят, что мы должны инвестировать больше», — заявил Столтенберг.
Он выразил уверенность, что на встрече удастся прийти к соглашению.
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