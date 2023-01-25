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НОВОСТИ

Сбер зарегистрировал собственное программное обеспечение для банкоматов

12:35 25.01.2023

Сбер зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения (ПО) Минцифры РФ собственную управляющую систему для банковских устройств InterSphere. Это первый и единственный продукт подобного рода, разработанный российскими банками.

InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами. InterSphere взаимодействует с автоматизированной банковской системой и авторизационными/процессинговыми хостами по протоколу NDC и ISO.

С помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.

«Сбер – единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети».

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