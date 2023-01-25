На Украине уволен глава департамента госзакупок Минобороны
13:20 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий, против которого правоохранителями начато расследование, уволен с должности. Об этом сообщила в среду глава комитета по антикоррупционной политике Верховной рады Анастасия Радина.
«С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны [Алексея Резникова] по закупкам питания для военных. <…> Министр не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования (о махинациях с закупками Минобороны продуктов для военных — прим. ТАСС). В то же время уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра [Вячеслав] Шаповалов», — написала она в соцсети.
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