Байден анонсировал контрнаступление Украины и пообещал танки M1 Abrams
20:25 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», — сказал американский лидер.
«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, [это количество] эквивалентно одному украинскому [танковому] батальону», — сказал он, выступая с речью в Белом доме.
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