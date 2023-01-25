Байден анонсировал контрнаступление Украины и пообещал танки M1 Abrams

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силы готовятся к тому, чтобы осуществить контрнаступления. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», — сказал американский лидер.

«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, [это количество] эквивалентно одному украинскому [танковому] батальону», — сказал он, выступая с речью в Белом доме.