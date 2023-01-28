К лету может быть готова программа по интеграции новых регионов в здравоохранение РФ
09:20 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Программа будет подготовлена комплексная по интеграции новых регионов в систему здравоохранения, такое поручение действительно есть. Я думаю, в кратчайшие сроки это будет сделано, уже сейчас эта работа началась по формированию этих программ. Поэтому будем работать. Я не могу сказать, что точно проект программы будет разработан до лета, у нас задача как можно быстрее, поэтому будем надеяться, что до лета это точно будет», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством призвал подключить новые регионы России к реализации нацпроектов.
НОВОСТИ
- 10:30 28.01.2023
- В Чехии начался второй день выборов президента
- 09:30 28.01.2023
- Президент Франции хочет продолжать диалог с РФ, несмотря на критику
- 09:25 28.01.2023
- На 30% в 2022 году выросло число уволившихся с военной службы в ФРГ - СМИ
- 22:20 27.01.2023
- Нападение на синагогу в Иерусалиме: пятеро погибших, десять раненых
- 18:51 27.01.2023
- МИД РФ: Послу Латвии предписано покинуть Россию в течение двух недель
- 18:35 27.01.2023
- МРОТ в России будут повышать с опережением инфляции - поручение
- 18:20 27.01.2023
- Путин дал поручение построить до 2030 года не менее 700 гражданских самолетов и вертолетов
- 17:42 27.01.2023
- КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией, заявила сестра Ким Чен Ына
- 17:12 27.01.2023
- Шольца призвали уволить главу МИД после слов о «войне против РФ»
- 17:00 27.01.2023
- ЕС продлил на полгода все санкции против России по Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать