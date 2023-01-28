К лету может быть готова программа по интеграции новых регионов в здравоохранение РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплексная программа по интеграции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), Запорожской и Херсонской областей в систему здравоохранения РФ будет подготовлена в кратчайшие сроки, вероятно, к лету. Об этом сообщил ТАСС замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.



«Программа будет подготовлена комплексная по интеграции новых регионов в систему здравоохранения, такое поручение действительно есть. Я думаю, в кратчайшие сроки это будет сделано, уже сейчас эта работа началась по формированию этих программ. Поэтому будем работать. Я не могу сказать, что точно проект программы будет разработан до лета, у нас задача как можно быстрее, поэтому будем надеяться, что до лета это точно будет», — сказал он.



Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством призвал подключить новые регионы России к реализации нацпроектов.



