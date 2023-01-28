Из-за противопехотной мины «Лепесток» в Донецке ребенок получил ранение - штаб
17:50 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 „Лепесток“, — сказано в сообщении в телеграм-канале штаба.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о 87 случаях подрыва гражданских лиц, среди которых было четверо детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения умер в больнице.
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