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Из-за противопехотной мины «Лепесток» в Донецке ребенок получил ранение - штаб

17:50 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ребенок получил ранения в Донецке из-за противопехотной мины «Лепесток», сброшенной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в субботу в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В Кировском районе Донецка ребенок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 „Лепесток“, — сказано в сообщении в телеграм-канале штаба.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о 87 случаях подрыва гражданских лиц, среди которых было четверо детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения умер в больнице.

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