Британский депутат заявил о возможности прямого противостояния королевства с РФ
18:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британское правительство должно увеличить расходы на оборону, чтобы быть готовым к прямому противостоянию между королевством и Россией. Об этом в эфире телеканала «Скай ньюс» заявил в понедельник председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд.
«В конечном итоге казначейство и [премьерская канцелярия на] Даунинг-стрит, 10 должны признать, что мир меняется. Мы вовлечены в войну в Европе и должны переходить к режиму военного времени, мы участвуем в происходящем, активизировали и наши процессы военных закупок, передаем [Украине] технику и, полагаю, должны напрямую противостоять России вместо того, чтобы оставлять всю работу Украине», — сказал парламентарий, подчеркнув, что численность британских сухопутных войск сейчас слишком мала, а используемая ими техника устарела.
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