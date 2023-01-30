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Отказ Олланда от продажи вертолетоносцев России в 2015 году обошелся Парижу в 409 млн евро

21:20 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарушение президентом Франции Франсуа Олландом в 2015 году договоренности с Россией о поставке двух вертолетоносцев типа Mistral («Мистраль») обошлось Парижу в 409 млн евро. Об этом сообщила в понедельник газета «Трибюн» со ссылкой на доклад Счетной палаты Франции.

«В общей сложности после переговоров с Россией, отказа от обязательств, выплаты компенсаций компании Naval Group [„Наваль груп“], переоснащения и последующей передачи кораблей Египту финансовые потери Франции составили 409 млн евро», — указали в ведомстве. Счетная палата при этом отметила, что первоначально потери оценивались примерно в 200 млн евро.

Как напоминает «Трибюн», решение об отказе от поставки кораблей было принято Олландом после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года.

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