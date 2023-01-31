0
0
22
НОВОСТИ

Россияне в 2022 году приобрели 12,5 миллионов полисов СберСтрахования

13:18 31.01.2023

Клиенты СберСтрахования в 2022 году приобрели 12,5 млн полисов, что на 41% больше, чем в 2021 году. Общая стоимость оформленных договоров превысила 29,7 млрд руб.

Лидером по количеству оформленных полисов стало страхование денежных средств на картах и счетах, что вызвано ростом эмиссии банковских карт. Полисы по данной программе за год приобрели 6,2 млн клиентов СберСтрахования, что на 58% больше, чем в 2021 году.

Второе место по популярности занимает ипотечное страхование жилья. Клиенты в 2022 году купили более 2,3 млн страховок, что соразмерно показателям прошлого года.

На третьей позиции – добровольное страхование жилья: за прошлый год СберСтрахование оформило 1 млн таких полисов, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В числе лидеров также программы страхования путешественников (782 тыс. полисов) и защиты от несчастного случая (425 тыс.), рост по которым составил 8% и 7% соответственно.

В IV квартале 2021 года СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО. По этому виду страхования в 2022 году оформлены 753 тыс. страховых полисов.

Самый высокий темп роста относительно показателей 2021 года наблюдается по страхованию спортсменов – в 2,7 раза. Осенью 2022 количество видов спорта, которые покрывает «Спортивная защита», возросло до 254 со 120. Это позволило удовлетворить запрос большего числа клиентов: за IV квартал было оформлено более трети от всех полисов по программе за 2022 год.

«Несмотря на все сложности, в 2022 году нам удалось адаптировать бизнес под конъюнктуру, продолжить предоставлять высокий уровень клиентского сервиса, а также модифицировать существующие и внедрить новые программы», – рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

Он особо отметил запущенный в мае 2022 года новый продукт «Защита на любой случай». «Он позволяет в одном полисе застраховать жилье, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать актуальную для себя комбинацию этих рисков. С мая по декабрь 2022 года оформлено 1,8 млн таких страховок. В этом году мы планируем добавить в программу новые модули, а купить полис можно будет онлайн», – сообщил Михаил Волков.

ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) – дочерняя компания Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2022 год составил 47,2 млрд руб. (по данным ОСБУ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 31.01.2023
В Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между силами Израиля и арабами — СМИ
0
28
13:20 31.01.2023
Суд приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в теракте после поджога военкомата в Югре
0
54
13:05 31.01.2023
Великобритания ежегодно теряет $124 млрд в связи с выходом из ЕС — Bloomberg
0
88
13:00 31.01.2023
Осознание того, что США спровоцировали конфликт на Украине, приходит на Западе — Захарова
0
113
12:32 31.01.2023
В Москве выявили 1 359 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
138
12:20 31.01.2023
МВД Эстонии вызвало митрополита Таллинского из-за призывов к миру
0
165
12:05 31.01.2023
Силы РФ ударили по спецгруппе ВСУ, попытавшейся ночью прорваться в Запорожской области
0
176
12:00 31.01.2023
В России выявили 5 792 случая заражения коронавирусом за сутки
0
175
11:32 31.01.2023
В прошлом году из российского гражданства вышли 40 человек — МВД
0
235
11:20 31.01.2023
США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи — Пентагон
0
238

Возврат к списку