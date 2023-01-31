Россияне в 2022 году приобрели 12,5 миллионов полисов СберСтрахования

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Клиенты СберСтрахования в 2022 году приобрели 12,5 млн полисов, что на 41% больше, чем в 2021 году. Общая стоимость оформленных договоров превысила 29,7 млрд руб.

Лидером по количеству оформленных полисов стало страхование денежных средств на картах и счетах, что вызвано ростом эмиссии банковских карт. Полисы по данной программе за год приобрели 6,2 млн клиентов СберСтрахования, что на 58% больше, чем в 2021 году.

Второе место по популярности занимает ипотечное страхование жилья. Клиенты в 2022 году купили более 2,3 млн страховок, что соразмерно показателям прошлого года.

На третьей позиции – добровольное страхование жилья: за прошлый год СберСтрахование оформило 1 млн таких полисов, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В числе лидеров также программы страхования путешественников (782 тыс. полисов) и защиты от несчастного случая (425 тыс.), рост по которым составил 8% и 7% соответственно.

В IV квартале 2021 года СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО. По этому виду страхования в 2022 году оформлены 753 тыс. страховых полисов.

Самый высокий темп роста относительно показателей 2021 года наблюдается по страхованию спортсменов – в 2,7 раза. Осенью 2022 количество видов спорта, которые покрывает «Спортивная защита», возросло до 254 со 120. Это позволило удовлетворить запрос большего числа клиентов: за IV квартал было оформлено более трети от всех полисов по программе за 2022 год.

«Несмотря на все сложности, в 2022 году нам удалось адаптировать бизнес под конъюнктуру, продолжить предоставлять высокий уровень клиентского сервиса, а также модифицировать существующие и внедрить новые программы», – рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

Он особо отметил запущенный в мае 2022 года новый продукт «Защита на любой случай». «Он позволяет в одном полисе застраховать жилье, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать актуальную для себя комбинацию этих рисков. С мая по декабрь 2022 года оформлено 1,8 млн таких страховок. В этом году мы планируем добавить в программу новые модули, а купить полис можно будет онлайн», – сообщил Михаил Волков.

ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) – дочерняя компания Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2022 год составил 47,2 млрд руб. (по данным ОСБУ).