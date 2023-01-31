Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки туда Путина
14:12 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в ходе поездки главы государства Владимира Путина в Волгоградскую область 2 февраля — в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве — будет принято решение переименовать Волгоград в Сталинград.
«Нет, ничего не могу подтвердить», — сказал пресс-секретарь во вторник журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли в Кремле обсуждения о возможном переименовании города, о чем неоднократно сообщали телеграм-каналы и соцсети.
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