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НОВОСТИ

Незаконно мобилизованные 9 тыс. военнослужащих возвращены домой — генпрокурор РФ

14:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять тысяч незаконно мобилизованных граждан России уже возвращены домой, заявил во вторник генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованными», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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