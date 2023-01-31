Послание Блинкена по Украине содержит только призывы к РФ «уйти и прекратить» — Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, переданное главой МИД Египта Самехом Шукри, содержит только призывы к РФ «уйти и прекратить». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.

«Мы услышали в очередной через от господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда все будет хорошо», — сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.