Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $16 млрд — Bloomberg
16:00 01.02.2023
Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Блумберг «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $2,5 млрд, его состояние увеличилось до $17,9 млрд, а состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $1,54 млрд, до $20,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал $1,12 млрд, его состояние составляет $12,7 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы).
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