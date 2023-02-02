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НОВОСТИ

На роль «новой Украины» приглядывают Молдавию — Лавров

13:20 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины», а президент страны Майя Санду «рвется в НАТО» и готова к объединению Молдавии с Румынией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она [Санду] имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — сказал Лавров.

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