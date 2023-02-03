Путин встретится с лидерами парламентских фракций по отдельности

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль готовит встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций, они пройдут по отдельности, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций. Мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч», — сказал он в ответ на вопрос, определена ли дата такого мероприятия и будет ли встреча общей.