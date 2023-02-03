Мужчина, задержанный с арбалетом у Виндзорского замка, признался, что хотел убить королеву
18:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британец, в декабре 2021 года проникший с арбалетом на территорию Виндзорского замка, в пятницу в ходе судебного заседания признался в том, что планировал убить отмечавшую там Рождество королеву Елизавету II. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, использование оружия «с намерением нанести вред или потревожить» монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года.
21-летний Жасвант Сингх Чаил признал свою вину еще по двум обвинениям — он угрожал королеве убийством и незаконно проник на территорию замка с заряженным оружием. Приговор молодому человеку, который сейчас находится в психиатрической больнице Бродмур и присутствовал на слушании по видеосвязи, должен быть вынесен 31 марта.
25 декабря 2021 года Чаил проник на охраняемую территорию замка, однако ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. Мужчина в маске был замечен и задержан охраной. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. После этого, по данным СМИ, британские власти приняли решение ужесточить законодательство, касающееся приобретения арбалетов и владения ими.
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