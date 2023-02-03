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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск

18:40 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать город Артемовск (украинское название — Бахмут).

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина, запись которой была размещена на сайте Еврокомиссии. В пресс-конференции также принимали участие председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.

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