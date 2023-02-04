Из-за аварии почти 500 тыс. жителей Одесской области остаются без электричества
19:20 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как уже было отмечено, на одном из энергетических объектов НЭК (национальной энергокомпании — прим. ТАСС) „Укрэнерго“ возникла серьезная авария, повлекшая за собой пожар. Поэтому практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. На настоящий момент света нет почти у 500 тыс. абонентов. <…> Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать какие-либо прогнозы по поводу завершения ремонта пока рано», — написал он в телеграм-канале.
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