Из-за аварии почти 500 тыс. жителей Одесской области остаются без электричества

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 500 тыс. абонентов в Одессе и одном районе Одесской области к вечеру субботы остаются без электроснабжения после аварии на подстанции. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.



«Как уже было отмечено, на одном из энергетических объектов НЭК (национальной энергокомпании — прим. ТАСС) „Укрэнерго“ возникла серьезная авария, повлекшая за собой пожар. Поэтому практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. На настоящий момент света нет почти у 500 тыс. абонентов. <…> Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать какие-либо прогнозы по поводу завершения ремонта пока рано», — написал он в телеграм-канале.



