Данные о заражении COVID-19 в России на 5 февраля, 2023
13:41 05.02.2023 Источник: Интерфакс
"Выявлено 9 410 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43%", - сообщили в оперштабе.
По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение - в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 тыс. 681 заболевших, что стало самым высоким показателем с конца октября, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 271. За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.
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