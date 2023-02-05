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Данные о заражении COVID-19 в России на 5 февраля, 2023

13:41 05.02.2023 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 9,4 тыс. случаев, скончались 45 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"Выявлено 9 410 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 618 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43%", - сообщили в оперштабе.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение - в 59 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 тыс. 681 заболевших, что стало самым высоким показателем с конца октября, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 271. За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек, накануне сообщалось о 40 умерших.

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