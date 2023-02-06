Россия сама выполняет программу развития беспилотников — Песков
15:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сама реализует программы развития беспилотной техники. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американской газеты The Wall Street Journal («Уолл-стрит джорнэл») о том, что РФ и Иран планируют запустить производство беспилотников.
«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, эти программы реализуются», — сказал представитель Кремля. Он напомнил о подписанном в конце декабря перечне поручений президента РФ Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Тогда глава государства потребовал утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, которая предусматривает развитие серийного производства беспилотников.
«У нас свои программы развития, я не знаю, на какие источники в своих сообщениях опиралась газета», — отметил Песков.
НОВОСТИ
- 16:12 06.02.2023
- Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно
- 16:00 06.02.2023
- Силы РФ закрепились на севере и востоке Артемовска, выдавливают ВСУ с их позиций — Пушилин
- 15:45 06.02.2023
- Глава "Роснефти": Единого глобального энергетического рынка больше не существует
- 15:32 06.02.2023
- В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие на Украине
- 15:15 06.02.2023
- РФ развивает энергетическое сотрудничество с Индией, заявил глава "Роснефти"
- 15:12 06.02.2023
- Министр обороны Канады сообщила о прибытии в Польшу первого канадского Leopard для Украины
- 14:32 06.02.2023
- Рашид Нургалиев стал первым замсекретаря Совбеза России
- 14:12 06.02.2023
- В Турции 912 человек погибли и 5 385 пострадали в результате землетрясения — Эрдоган
- 14:00 06.02.2023
- Кремль не комментирует слова Беннета об «обещании» Путина не устранять Зеленского
- 13:32 06.02.2023
- В 2022 году банки вернули гражданам лишь 4,8% похищенных денег - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать