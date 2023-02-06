Россия сама выполняет программу развития беспилотников — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сама реализует программы развития беспилотной техники. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американской газеты The Wall Street Journal («Уолл-стрит джорнэл») о том, что РФ и Иран планируют запустить производство беспилотников.

«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, эти программы реализуются», — сказал представитель Кремля. Он напомнил о подписанном в конце декабря перечне поручений президента РФ Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Тогда глава государства потребовал утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, которая предусматривает развитие серийного производства беспилотников.

«У нас свои программы развития, я не знаю, на какие источники в своих сообщениях опиралась газета», — отметил Песков.