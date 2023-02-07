Вероятность достижения мира на Украине снижается — Гутерриш
22:40 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине снижается, риск эскалации растет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник перед Генеральной Ассамблеей всемирной организации по приоритетам работы на 2023 год.
«Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал он.
«Миру нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — добавил Гутерриш.
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