Вероятность достижения мира на Украине снижается — Гутерриш

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине снижается, риск эскалации растет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник перед Генеральной Ассамблеей всемирной организации по приоритетам работы на 2023 год.

«Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал он.

«Миру нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — добавил Гутерриш.