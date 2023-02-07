Байден заявил, что против поставок Киеву F-16, поскольку следует «оставить их» в США

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден объяснил свое нежелание направлять Киеву в качестве военной помощи истребители F-16 тем, что их, по его мнению, следует оставить в Соединенных Штатах.

Вопрос о том, почему он выступает против отправки Украине F-16, был задан Байдену в понедельник журналистами на Южной лужайке Белого дома, когда американский лидер возвращался из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — ответил Байден. Стенограмму его беседы с журналистами распространила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета «Вашингтон пост» сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к этим словам Байдена.