Байден заявил, что против поставок Киеву F-16, поскольку следует «оставить их» в США
10:05 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден объяснил свое нежелание направлять Киеву в качестве военной помощи истребители F-16 тем, что их, по его мнению, следует оставить в Соединенных Штатах.
Вопрос о том, почему он выступает против отправки Украине F-16, был задан Байдену в понедельник журналистами на Южной лужайке Белого дома, когда американский лидер возвращался из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — ответил Байден. Стенограмму его беседы с журналистами распространила пресс-служба Белого дома.
Байден заявил 30 января, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Однако газета «Вашингтон пост» сообщила 1 февраля, что некоторые должностные лица Пентагона со скептицизмом отнеслись к этим словам Байдена.
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