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НОВОСТИ

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года

15:32 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция РФ на Украине завершится до конца года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами.

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