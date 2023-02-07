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НОВОСТИ

Сотрудничество Франции и Мали не отвечало чаяниям малийского народа — глава МИД Мали

16:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мали отказалась от дальнейшего сотрудничества с Францией, поскольку оно не отвечает национальным интересам. Об этом заявил во вторник глава МИД Мали Абдулайе Диоп по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Что касается Франции, то все выводы были нами сделаны, — отметил он. — Это сотрудничество не отвечало чаяниям малийского народа».

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