Сотрудничество Франции и Мали не отвечало чаяниям малийского народа — глава МИД Мали
16:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мали отказалась от дальнейшего сотрудничества с Францией, поскольку оно не отвечает национальным интересам. Об этом заявил во вторник глава МИД Мали Абдулайе Диоп по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Что касается Франции, то все выводы были нами сделаны, — отметил он. — Это сотрудничество не отвечало чаяниям малийского народа».
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