Сотрудничество Франции и Мали не отвечало чаяниям малийского народа — глава МИД Мали

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мали отказалась от дальнейшего сотрудничества с Францией, поскольку оно не отвечает национальным интересам. Об этом заявил во вторник глава МИД Мали Абдулайе Диоп по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Что касается Франции, то все выводы были нами сделаны, — отметил он. — Это сотрудничество не отвечало чаяниям малийского народа».