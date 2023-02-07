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Из-за утечки информации о возможном визите Зеленского в ЕС произошел скандал - СМИ

18:00 07.02.2023 Источник: Газета.Ru

Официальные лица Евросоюза начали обвинять друг друга в утечке информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель в СМИ, пишет The Guardian. По информации издания, слив данных вызвал споры относительно безопасности поездки политика.

Как отмечается, примерно за 48 часов до запланированной поездки в Брюссель об этом визите сообщили итальянские СМИ, а затем сообщили в Европейской народной партии. В то же время визит Зеленского в США был подготовлен в условиях «строжайшей секретности».

«Скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьи должностные лица обвиняются в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая кратко освещала этот визит», — говорится в тексте.  Газета.Ru

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