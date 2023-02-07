Четыре человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Тульской области
18:40 07.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Четыре человека погибли результате обрушения подъезда жилого пятиэтажного дома в городе Ефремов Тульской области, двое спасены. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.
«В настоящее время установлено, что жертвами обрушения стали четыре человека. Двое спасены, включая ребенка», — сказал собеседник агентства.
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