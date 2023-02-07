Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине — Spiegel
19:22 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине. Об этом во вторник сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.
По его информации, в начале этой недели Федеральный совет безопасности, в состав которого входят канцлер ФРГ, министры иностранных, внутренних дел, обороны, финансов, по делам экономики, экономического сотрудничества и юстиции, одобрил поставку Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1. Военная техника, как пишет «Шпигель», будет передана из запасов промышленности. В идеале первые боевые танки Leopard 1 должны быть доставлены на Украину уже этим летом, однако большинство из них, вероятно, не удастся поставить до 2024 года, резюмирует издание.
Официально, по данным «Шпигеля», решение о поставке танков Leopard 1 Украине будет объявлено во вторник вечером.
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